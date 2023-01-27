Главу IT-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении специалиста, который обвиняется по статье «получение взятки в особо крупном размере».

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта», - добавили в суде.

Ранее стало известно, что Васильева подозревают в хищениях выделенных по госконтрактам средств и получении взятки в размере 25 млн рублей. В здании ФТС в Москве прошли обыски, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

