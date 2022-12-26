Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Ранее Telegram-канал Shot заявил об обыске в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. Одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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