Суд арестовал замглавы отдела Росавиации по делу о взятке
Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 24 февраля замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения.
Ранее Telegram-канал Shot заявил об обыске в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько. Одной из причин обыска отмечается дело о получении взятки, возбужденное в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации 27-летней Татьяны Кочеровой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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