Главу Геленджика лишили права занимать должность
Мэр Геленджика Алексей Богодистов на год лишился права занимать должность, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
В сообщении говорится, что глава города-курорта был наказан дисквалификацией за невыполнение законных требований прокурора. Постановление в законную силу ещё не вступило.
Сам Богодистов с решением суда не согласен и намерен подать жалобу в краевой суд.
Ранее в Геленджике открылся 3 «Б» класс, где будут обучать будущих полицейских. Ученики уже приняли присягу юного полицейского и дали клятву свято чтить закон
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