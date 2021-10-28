Главу Геленджика лишили права занимать должность

В сообщении говорится, что глава города-курорта был наказан дисквалификацией за невыполнение законных требований прокурора. Постановление в законную силу ещё не вступило.

Сам Богодистов с решением суда не согласен и намерен подать жалобу в краевой суд.

Ранее в Геленджике открылся 3 «Б» класс, где будут обучать будущих полицейских. Ученики уже приняли присягу юного полицейского и дали клятву свято чтить закон