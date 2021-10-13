Ушел в отставку мэр Белгорода, принимавший присягу под марш из «Звездных войн»

Депутаты Белгородского горсовета приняли отставку главы администрации города Юрия Галдуна. Два года назад он принимал присягу под марш из «Звездных войн».

Ранее Галдун написал заявление об уходе с поста мэра по собственному желанию. Об этом на прошлой неделе сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

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Сам Галдун объяснил причину ухода на своей странице во «ВКонтакте». Там чиновник написал, что у него, как у механических часов, закончился завод, а ключ потерян.

Заявление об уходе в среду рассмотрели депутаты городского совета на внеочередном заседании. Оно было удовлетворено, говорится в сообщении горсовета в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 1 декабря, до этого времени обязанности главы будет исполнять первый заместитель.

Ранее политолог Константин Калачев, комментируя замену третьего с начала осени губернатора - на этот раз в Ярославской области, рассказал «Радиоточке НСН», что перемены связаны с перестройкой системы под предстоящие президентские выборы.


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ФОТО: beladm.ru
ТЕГИ:ОтставкаМэрБелгород
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