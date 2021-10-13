Ушел в отставку мэр Белгорода, принимавший присягу под марш из «Звездных войн»

Сам Галдун объяснил причину ухода на своей странице во «ВКонтакте». Там чиновник написал, что у него, как у механических часов, закончился завод, а ключ потерян.

Заявление об уходе в среду рассмотрели депутаты городского совета на внеочередном заседании. Оно было удовлетворено, говорится в сообщении горсовета в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 1 декабря, до этого времени обязанности главы будет исполнять первый заместитель.

Ранее политолог Константин Калачев, комментируя замену третьего с начала осени губернатора - на этот раз в Ярославской области, рассказал «Радиоточке НСН», что перемены связаны с перестройкой системы под предстоящие президентские выборы.



