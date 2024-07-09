Главному кадровику Минобороны продлили арест до 12 октября
Военный суд продлил до 12 октября пребывание в СИЗО начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Следствие полагает, что Кузнецов находился в преступном сговоре с отельером Левой Мартиросяном и заключал с фирмой Мартиросяна договоры и госконтракты на оказание гостиничных услуг. Общая сумма сделок составила 372,3 млн рублей. Взамен Мартиросян приобрел и оформил на имя жены Кузнецова земельный участок за 7,5 млн рублей в Краснодаре и построил на нем жилой дом площадью 1125 квадратных метров (стоимость строения — порядка 23 млн рублей) в 2020-2022 годах. Дом также принадлежит супруге Кузнецова.
Таким образом, главного кадровика Минобороны России обвиняют в получении взяток на сумму 30,5 млн рублей.
Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова по делу о взятке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru