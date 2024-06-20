Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке
Басманный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия. Срок ареста Иванову продлили до 23 августа.
Также суд до этой же даты продлил срок содержания под стражей предполагаемому сообщнику экс-замминистра, бизнесмену Сергею Бородину.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин пообещал следовать советам Хо Ши Мина
- Sony заплатила более миллиарда долларов за весь каталог группы Queen
- У госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию
- Участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке
- В НСПК заявили о кибератаках на систему СБП
- Путин пообещал тысячу бюджетных мест вьетнамским студентам в вузах России
- СМИ: Число погибших из-за урагана в Москве возросло до двух
- Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 года
- СМИ: Крупнейшая взятка в МГМСУ могла достигать 500 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru