Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке

Уточняется, что было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия. Срок ареста Иванову продлили до 23 августа.

Также суд до этой же даты продлил срок содержания под стражей предполагаемому сообщнику экс-замминистра, бизнесмену Сергею Бородину.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».