Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова по делу о взятке

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Тимур Иванов заявил, что более не является заместителем министра обороны

Уточняется, что было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия. Срок ареста Иванову продлили до 23 августа.

Также суд до этой же даты продлил срок содержания под стражей предполагаемому сообщнику экс-замминистра, бизнесмену Сергею Бородину.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. До этого в Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса. Под арестом чиновник будет находится до 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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