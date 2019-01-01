Происшествия

Главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева ввели в кому

14 мая08:53

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова упала с балкона в Чехии, после чего врачи ввели ее в состояние искусственной комы, пишут «РИА Новости».

Как отмечает RT, в посольстве РФ в Чехии подтвердили инцидент, который произошел в городе Градец-Кралове в минувшую пятницу, 10 мая. Сообщается, что девушка находится в одной из местных больниц с многочисленными травмами.

Новости за ночь: США может применить ядерное оружие в Европе

Как сообщает Москва 24, 11 мая Бобковой сделали операцию, других подробностей пока не поступало.

Между тем, из публикации подруги Бобковой в Instagram известно, что ей сделали несколько операций, у девушки трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение.

Екатерина Бобкова проходила свидетелем обвинения по делу о драках с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, напоминает «Свободная пресса». Она рассказала, что в вечер драки отдыхала вместе с компанией в клубе «Эгоист», и на ее глазах произошла потасовка с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. 

Напомним, ранее суд приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Кокориных, по 1 году и 5 месяцев лишения свободы получили футболист Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий.

В ходе оглашения приговора судья также огласил «приговор» стулу, которым Кокорин ударил в кафе «Кофемания» чиновника Дениса Пака. Как орудие преступления этот предмет мебели необходимо уничтожить, заявил он.

Неутешительный «приговор» стулу полностью соответствует закону, рассказал в эфире НСН федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Пашин.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Александр КокоринПавел Мамаев

партнеры