Новости за ночь: США может применить ядерное оружие в Европе
Главные события ночи по версии НСН.
МИД РФ уверен в подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков уверен, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. К такому выводу дипломат пришел, основываясь на том, что Вашингтон размещает на территории Старого Света установки. Ермаков предупреждает, что европейские страны таким образом подвергают себя опасности и ядерной катастрофе.
Как уточняют РИА Новости, ранее делегация российских дипломатов на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия, заявила, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.
Свидетельница по делу Мамаева и Кокорина впала в кому
Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова после падения с балкона впала в кому. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Чехии. ЧП произошло в городе Градец-Кралове в минувшую пятницу. Какой-либо официальной информации от медиков отделения нейрохирургии лечебного заведения больше не поступало. Однако, от подруги Бобковой известно, что ей сделали несколько операций, у девушки трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение.
Екатерина Бобкова рассказала, что в вечер драки отдыхала вместе с компанией в клубе «Эгоист». И на ее глазах произошла потасовка с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. По утверждению девушки, спровоцировал конфликт водитель, обозвав ее товарищей.
США готовит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
Сенат США готовит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». Пакет ограничительных мер направлен против компаний и лиц, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов. Документ предусматривает запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов, а также заморозку в стране финансовых активов продавцов или арендодателей морских судов, используемых для строительства газопровода.
Также под санкции попадут предоставляющие финансовую или техническую поддержу этих судов компании и лица.
США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу, фактически навязывая Старому Свету свой сланцевый газ.
Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в зоне деэскалации в Сирии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ухудшением обстановки в Сирии. В частности, лидеры двух государств акцентировали внимание на проблемы в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Там участились нарушения радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий.
В частности, боевики с территории Идлиба обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.
12 мая две ракеты попали в жилой дом в городе Скальбия, есть жертвы, в том числе дети. Также в ходе обстрелов еще несколько человек погибли.
Как отметил по итогам переговоров глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган отметил, что нападения на школы и больницы, мирных жителей нельзя объяснить борьбой с терроризмом.
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