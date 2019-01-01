В мире

Новости за ночь: США может применить ядерное оружие в Европе

14 мая07:31

Главные события ночи по версии НСН.

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МИД РФ уверен в подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков уверен, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. К такому выводу дипломат пришел, основываясь на том, что Вашингтон размещает на территории Старого Света установки. Ермаков предупреждает, что европейские страны таким образом подвергают себя опасности и ядерной катастрофе.

Как уточняют РИА Новости, ранее делегация российских дипломатов на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия, заявила, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.

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Свидетельница по делу Мамаева и Кокорина впала в кому

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова после падения с балкона впала в кому. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Чехии. ЧП произошло в городе Градец-Кралове в минувшую пятницу. Какой-либо официальной информации от медиков отделения нейрохирургии лечебного заведения больше не поступало. Однако, от подруги Бобковой известно, что ей сделали несколько операций, у девушки трещины в селезенке с кровотечением, контузия легких, перелом таза, перелом ребер и внутричерепное кровотечение.

Екатерина Бобкова рассказала, что в вечер драки отдыхала вместе с компанией в клубе «Эгоист». И на ее глазах произошла потасовка с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. По утверждению девушки, спровоцировал конфликт водитель, обозвав ее товарищей.

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США готовит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»

Сенат США готовит законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». Пакет ограничительных мер направлен против компаний и лиц, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов. Документ предусматривает запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов, а также заморозку в стране финансовых активов продавцов или арендодателей морских судов, используемых для строительства газопровода.

Также под санкции попадут предоставляющие финансовую или техническую поддержу этих судов компании и лица.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу, фактически навязывая Старому Свету свой сланцевый газ.

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Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в зоне деэскалации в Сирии

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ухудшением обстановки в Сирии. В частности, лидеры двух государств акцентировали внимание на проблемы в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Там участились нарушения радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий.

В частности, боевики с территории Идлиба обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

12 мая две ракеты попали в жилой дом в городе Скальбия, есть жертвы, в том числе дети. Также в ходе обстрелов еще несколько человек погибли.

Как отметил по итогам переговоров глава отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган отметил, что нападения на школы и больницы, мирных жителей нельзя объяснить борьбой с терроризмом.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ЕвропаЯдерное ОружиеСеверный Поток-2Александр Кокорин

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