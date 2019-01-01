Новости за ночь: США может применить ядерное оружие в Европе

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Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков уверен, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе. К такому выводу дипломат пришел, основываясь на том, что Вашингтон размещает на территории Старого Света установки. Ермаков предупреждает, что европейские страны таким образом подвергают себя опасности и ядерной катастрофе.

Как уточняют РИА Новости, ранее делегация российских дипломатов на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия, заявила, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.

