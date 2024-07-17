Глава Якутии Николаев: Лесные пожары действуют в 15 км от 19 населенных пунктов

Он отметил, что задымленность наблюдается во многих населенных пунктах Якутии, при этом критическое задымление фиксируется только в максимально приближенных к пожарам селах, которые находятся в труднодоступной местности.

По словам Николаева, во вторник, 16 июля, возникла серьезная угроза районному центру Белая Гора в Абыйском районе, где лесной пожар, действующий на расстоянии 26 километров, перешел в верховой под воздействием сильного ветра и подобрался на расстояние 10 километров. Он подчеркнул, что туда были переброшены дополнительные силы Авиалесоохраны и МЧС из Якутска.

Ранее сообщалось, что более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров. Превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе было отмечено в двух селах и двух городах, в том числе в городах Олекминск и Ленск, а также в селах Верхневилюйск и Кентик, передает «Радиоточка НСН».

