Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров
Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе отмечено в двух городах и в двух селах, в том числе в городах Олекминск и Ленск, а также в селах Верхневилюйск и Кентик.
Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зафиксировано, добавили в ведомстве.
Ранее сегодня сообщалось, что в Олекминском районе Якутии, где огонь от лесных пожаров подбирается к населенным пунктам, пытаются вызвать искусственные дожди с помощью самолета-зондировщика ЯК-40.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru