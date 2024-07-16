Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров

Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным ведомства, превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе отмечено в двух городах и в двух селах, в том числе в городах Олекминск и Ленск, а также в селах Верхневилюйск и Кентик.

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Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зафиксировано, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось, что в Олекминском районе Якутии, где огонь от лесных пожаров подбирается к населенным пунктам, пытаются вызвать искусственные дожди с помощью самолета-зондировщика ЯК-40.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыЯкутия

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