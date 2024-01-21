Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Санкт-Петербурге

Она назвала главным отсутствие жертв в происшествии. В настоящее время компания работает над тем, чтобы выполнить обязательства перед продавцами, партнерами и клиентами.

Ранее в московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе пришли правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

