Глава Wildberries прокомментировала пожар на складе в Санкт-Петербурге

Генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала в Telegram пожар на складе компании в Санкт-Петербурге.

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Она назвала главным отсутствие жертв в происшествии. В настоящее время компания работает над тем, чтобы выполнить обязательства перед продавцами, партнерами и клиентами.

Ранее в московский офис Wildberries на пятый день после пожара на складе пришли правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ПроисшествияПожары

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