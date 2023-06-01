Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку

Отмечается, что 30 мая в ходе заседания коллегии МВД России о личном составе министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал руководство УМВД России по Липецкой области за системные просчеты в организации деятельности по профессиональной подготовке. На следующий день Латунов подал рапорт об отставке.

Ранее следователя министерства внутренних дел задержали с поличным в Санкт-Петербурге за получение взятки в один миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

