Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку
Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал в отставку. Об этом пресс-служба МВД России сообщила изданию «Известия».
Отмечается, что 30 мая в ходе заседания коллегии МВД России о личном составе министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал руководство УМВД России по Липецкой области за системные просчеты в организации деятельности по профессиональной подготовке. На следующий день Латунов подал рапорт об отставке.
Ранее следователя министерства внутренних дел задержали с поличным в Санкт-Петербурге за получение взятки в один миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru