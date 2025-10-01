Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев пострадал при атаке украинского беспилотника «Баба-яга». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Владимир Павлович — человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и... области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний», - написал губернатор в Telegram-канале.
Пострадавший парламентарий находится в больнице в тяжелом состоянии.
Ранее в селе Отрадное Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке украинского БПЛА на автомобиль, раненых доставили в медучреждение, напоминает РЕН ТВ.
