Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев пострадал при атаке украинского беспилотника «Баба-яга». Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Владимир Павлович — человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и... области. Он долгое время возглавлял город, вел новокаховчан за собой во времена самых тяжелых испытаний», - написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавший парламентарий находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в селе Отрадное Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке украинского БПЛА на автомобиль, раненых доставили в медучреждение, напоминает РЕН ТВ.

