ФСБ задержала пять россиян по подозрению к подготовке массовых убийств
Пять россиян, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, были задержаны правоохранителями. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией провело предупредительно-профилактические мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия, массовых убийств, суицида в молодежной среде в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов в 75 регионах.
«Задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в... Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, планировавшие совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры», - указали в ФСБ.
Кроме того, силовики пресекли деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Против девяти фигурантов возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатки, публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.
Ранее в Мордовии сотрудника IT-компании задержали за передачу Украине сведений о сотруднике МВД республики для дальнейшей организации заказного убийства, пишет «Свободная пресса».
