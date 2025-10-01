В ДТП с автобусом в Воронеже пострадали шесть человек

Автобус врезался в автомобиль «Форд Транзит» в Воронеже, пострадали шесть человек. Об этом сообщает управление МВД по Воронежской области.

«Водитель автобуса "ПАЗ Вектор", 66-летний местный житель, двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону улицы Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на стоящий... "Форд Транзит"», - указали в ведомстве.

В результате аварии получили телесные повреждения пассажиры в возрасте 12, 18, 20, 31, 35, 68 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Красноярском крае столкнулись два трамвая, пострадали ребенок и трое взрослых, пишет «Свободная пресса».

