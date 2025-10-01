В ДТП с автобусом в Воронеже пострадали шесть человек
Автобус врезался в автомобиль «Форд Транзит» в Воронеже, пострадали шесть человек. Об этом сообщает управление МВД по Воронежской области.
«Водитель автобуса "ПАЗ Вектор", 66-летний местный житель, двигаясь со стороны улицы Туполева в сторону улицы Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на стоящий... "Форд Транзит"», - указали в ведомстве.
В результате аварии получили телесные повреждения пассажиры в возрасте 12, 18, 20, 31, 35, 68 лет. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Красноярском крае столкнулись два трамвая, пострадали ребенок и трое взрослых, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов: Массово внедрять единые школьные учебники начнут с 2028 года
- Врач напомнил, кому противопоказано париться в бане
- В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра
- В ДТП с автобусом в Воронеже пострадали шесть человек
- ФСБ задержала пять россиян по подозрению к подготовке массовых убийств
- Россияне готовы сменить работу при увеличении зарплаты на 30%
- Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- Лоза отказался от помощи Госдумы из-за «вражины» в Кремле
- «Бесы приходят»: Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь
- Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru