Глава Севастополя заявил о «внештатной ситуации» с самолетом в аэропорту Бельбек
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о загоревшемся самолете. Воздушное судно вспыхнуло при посадке, уточнил он в своем Telegram-канале.
«По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствии», — написал Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщал, что система ПВО сработала в Севастополе, по предварительным данным, в районе села Верхнесадовое был сбит беспилотник.
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