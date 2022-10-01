Глава Севастополя заявил о «внештатной ситуации» с самолетом в аэропорту Бельбек

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о загоревшемся самолете. Воздушное судно вспыхнуло при посадке, уточнил он в своем Telegram-канале.

В Севастополе сообщили о работе ПВО в районе мыса Херсонес

«По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствии», — написал Михаил Развожаев.

Ранее губернатор сообщал, что система ПВО сработала в Севастополе, по предварительным данным, в районе села Верхнесадовое был сбит беспилотник.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:СамолетПожарСевастополь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры