Глава Севастополя заявил о «внештатной ситуации» с самолетом в аэропорту Бельбек

«По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Прошу сохранять спокойствии», — написал Михаил Развожаев.

Ранее губернатор сообщал, что система ПВО сработала в Севастополе, по предварительным данным, в районе села Верхнесадовое был сбит беспилотник.