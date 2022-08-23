В Севастополе сообщили о работе ПВО в районе мыса Херсонес
23 августа 202221:59
Власти Севастополя сообщили о работе систем противоракетной обороны в районе мыса Херсонес. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор также отметил, что «поводов для беспокойства нет».
Крым и Севастополь в последние дни находятся под атаками беспилотников. Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым в состав страны любыми средствами.
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23 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru