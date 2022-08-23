В Севастополе сообщили о работе ПВО в районе мыса Херсонес

Власти Севастополя сообщили о работе систем противоракетной обороны в районе мыса Херсонес. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор также отметил, что «поводов для беспокойства нет».



Крым и Севастополь в последние дни находятся под атаками беспилотников. Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым в состав страны любыми средствами.





