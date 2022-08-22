Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Беспилотник, по предварительным данным, сбит на подлете к Севастополю на большой высоте. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Развожаев также отметил, что летательный аппарат был сбит на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города.