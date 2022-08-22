Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ
Беспилотник, по предварительным данным, сбит на подлете к Севастополю на большой высоте. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Развожаев также отметил, что летательный аппарат был сбит на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города.
Губернатор призвал жителей и туристов сохранять спокойствие, снова подчеркнув, что город находится под надёжной защитой сил ПВО.
Ранее сегодня Развожаев заявил, что в выходные проверил все бомбоубежища города и дал распоряжение расставить указатели к ним.
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