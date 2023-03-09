«Посеять панику»: Кому выгодно покушение на лидера Приднестровья
Устранение нескольких лидеров не сможет изменить мысли целого народа, но может посеять панику, заявил в эфире НСН Александр Щерба.
Экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба заявил НСН, что покушение на президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского было совершено с целью посеять панику среди населения.
Сегодня, 9 марта, спецслужбы предотвратили покушение на лидера ПМР. Министерство госбезопасности республики сообщило, что покушение на Красносельского готовилось по указанию Службы безопасности Украины.
«Уверенность в том, что устранение одного или нескольких человек из верхушки республики лишит Приднестровье возможности существовать как государство - недалекие планы. Я не думаю, что кто-то серьезно уверен, что, устранив нескольких лидеров, можно изменить мысли и государственные перспективы целого народа. Уверен, что это направлено не на слом системы, а на то, чтобы посеять панику», - сказал экс-председатель Верховного Совета Приднестровья.
По его словам, Украина хочет подтолкнуть Молдову к силовому решению Приднестровского конфликта.
«Я верю в официальные заявления властей Приднестровья о том, что этот теракт готовился украинскими гражданами, структурами и с подачи Украины в принципе. Это делается для того, чтобы изначально посеять панику и создать условия, при которых можно будет Молдову подвигнуть заняться, так сказать, наведением конституционного порядка, применением каких-то превентивных мер. Слава Богу, президент Молдовы в начале февраля сообщила, что не рассматривает возможность силового решения Приднестровского конфликта. В соседней Украине есть силы, которые хотят подтолкнуть Молдову к такому сценарию», - рассказал собеседник НСН.
Он также отметил, что на данный момент крупные страны не желают смешиваться в Приднестровский конфликт и как-то его решать.
«Как бы там ни было, сейчас решение Приднестровского вопроса не является приоритетным вопросом среди крупных политических игроков, как США, ЕС и так далее. Сегодня на территории Приднестровья находятся российские миротворцы. Думаю, целью всех этих терактов является желание вытеснить каким-то образом Россию», - заключил Щерба.
Ранее Щерба заявлял в эфире НСН, что правительство Молдавии идет по ошибочному пути руководителей страны времен развала СССР, обирая народ.
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