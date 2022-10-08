Глава правкомиссии Марат Хуснуллин вылетает в Крым
Глава правительственной комиссии, которую после теракта на Крымском мосту по поручению президента России Владимира Путина сформировал премьер Правительства РФ Михаил Мишустин, вылетает на полуостров. На месте планируется решить, как максимально быстро восстановить сооружение. Об этом вице-премьер написал в своем Telegram-канале.
«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», - написал Хуснуллин.
Также в состав правительственной комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым, сообщает Правительство России.
Отмечается, что на место происшествия уже выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на переправе, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Отмечается, что арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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