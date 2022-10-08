Глава правкомиссии Марат Хуснуллин вылетает в Крым

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», - написал Хуснуллин.

Также в состав правительственной комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым, сообщает Правительство России.

Отмечается, что на место происшествия уже выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на переправе, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Отмечается, что арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

