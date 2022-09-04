У застрявших на камчатском вулкане туристов есть теплая палатка

У туристов, которые ждут спасателей на Ключевском вулкане Камчатки, есть теплая палатка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» (ЦОД).

Спасатели не смогли добраться до туристов на камчатском вулкане

«Опасность есть всегда на таких высотах. Но у них палатка с обогревом», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее спасатели предприняли несколько неудачных попыток приблизиться к туристам, которые находятся на высоте 4 200 метров.

По официальным данным, в результате ЧС погибли шесть путешественников.

30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.

По данному факту заведено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиРоссийские ТуристыТуристыКамчаткаВулканы
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