У застрявших на камчатском вулкане туристов есть теплая палатка
У туристов, которые ждут спасателей на Ключевском вулкане Камчатки, есть теплая палатка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС» (ЦОД).
«Опасность есть всегда на таких высотах. Но у них палатка с обогревом», — цитирует сообщение Газета.ru.
Ранее спасатели предприняли несколько неудачных попыток приблизиться к туристам, которые находятся на высоте 4 200 метров.
По официальным данным, в результате ЧС погибли шесть путешественников.
30 августа группа туристов из 12 человек с двумя гидами совершала восхождение. 3 сентября оставшиеся в живых обратились к спасателям, заявив, что пять человек погибли при падении с высоты, один турист пострадал. Один гид сломал ногу.
По данному факту заведено уголовное дело.
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