Глава МВД Польши заявил, что понимает чувства напавших на посла РФ

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в своём Twitter заявил, что «польские власти не рекомендовали послу России Сергею Андрееву возлагать цветы 9 мая в Варшаве».

В МИД Польши заявили, что признают серьёзность ситуации с нападением на посла РФ

Комментируя нападение на российского дипломата он отметил, что ему понятны «эмоции украинских женщин», которые участвовали в манифестации на мемориальном кладбище советских воинов.

«Собрание противников российской агрессии... было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», - заключил Каминьский.

Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов. Позже выяснилось, что это был сироп.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:НападениеПольшаРоссийское ПосольствоПосол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры