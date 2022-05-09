Глава МВД Польши заявил, что понимает чувства напавших на посла РФ
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский в своём Twitter заявил, что «польские власти не рекомендовали послу России Сергею Андрееву возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Комментируя нападение на российского дипломата он отметил, что ему понятны «эмоции украинских женщин», которые участвовали в манифестации на мемориальном кладбище советских воинов.
«Собрание противников российской агрессии... было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», - заключил Каминьский.
Ранее в Варшаве напали на посла РФ в Польше Сергея Андреева, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов. Позже выяснилось, что это был сироп.
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