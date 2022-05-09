Глава МВД Польши заявил, что понимает чувства напавших на посла РФ

Путин поручил создать рабочую группу, которая займётся выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчётах

Новак: российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти

Макрон: после окончания украинского конфликта нужно договориться о мире за столом переговоров с участием России и Украины

Апелляционный суд в Париже до года уменьшил срок заключения экс-премьера страны Фийона