Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 96
Число граждан, отравившихся в России суррогатным сидром, выросло до 96, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
В сообщении говорится, что в числе пострадавших одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних.
В ведомстве уточнили, что 30 человек скончались, остальные находятся в больницах, в том числе трое пациентов в крайне тяжёлом состоянии, 29 - в тяжёлом.
«Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме», - заключили в Минздраве.
Ранее Ульяновский суд арестовал предпринимателя из Самары, которого подозревают в изготовлении поддельного сидра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СНБО Украины отрицают начало наступления
- В Польше пообещали обосновать ЕК создание комиссии по изучению «российского влияния»
- Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 96
- Захарова предрекла агрессию Украины против вскормившего ее Запада
- Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию с разрушением Каховской ГЭС
- Визовый центр Италии изменил правила подачи документов
- Стали известны рекламные гонорары российских звезд
- Патрушев: Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской ГЭС
- Эксперт рассказал, когда подешевеют путевки за границу
- Украинский беспилотник атаковал пожарную команду в Шебекино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru