Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 96

В сообщении говорится, что в числе пострадавших одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних.

В ведомстве уточнили, что 30 человек скончались, остальные находятся в больницах, в том числе трое пациентов в крайне тяжёлом состоянии, 29 - в тяжёлом.

«Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме», - заключили в Минздраве.

Ранее Ульяновский суд арестовал предпринимателя из Самары, которого подозревают в изготовлении поддельного сидра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

