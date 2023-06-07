Число отравившихся суррогатным сидром в России выросло до 96

Число граждан, отравившихся в России суррогатным сидром, выросло до 96, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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В сообщении говорится, что в числе пострадавших одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних.

В ведомстве уточнили, что 30 человек скончались, остальные находятся в больницах, в том числе трое пациентов в крайне тяжёлом состоянии, 29 - в тяжёлом.

«Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объёме», - заключили в Минздраве.

Ранее Ульяновский суд арестовал предпринимателя из Самары, которого подозревают в изготовлении поддельного сидра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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