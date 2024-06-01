Глава минздрава Камчатки Гашков попал в больницу с переломами после ДТП

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков получил переломы ребер и костей таза в результате ДТП, сообщили в правительстве края.

В Астрахани один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

ДТП произошло на участке автодороги «Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк». В результате аварии пострадали три человека, включая министра. В одной из машин вместе с главой Минздрава был замначальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов.

Все пострадавшие госпитализированы в Камчатскую краевую больницу.

Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КамчаткаМинздравПострадавшиеДТП

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