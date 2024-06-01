Глава минздрава Камчатки Гашков попал в больницу с переломами после ДТП

ДТП произошло на участке автодороги «Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк». В результате аварии пострадали три человека, включая министра. В одной из машин вместе с главой Минздрава был замначальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов.

Все пострадавшие госпитализированы в Камчатскую краевую больницу.

Ранее сообщалось, что два вахтовика погибли в результате падения автобуса в карьер в Северо-Енисейском районе Красноярского края, передает «Радиоточка НСН».

