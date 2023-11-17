Глава Минстроя объяснил обрушение дома в Астрахани упущением надзорных органов
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Астрахани произошло из-за недосмотра надзорных органов. ЧП произошло накануне вечером, в результате погибла 85-летняя женщина.
«Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что недосмотрели, и, самое главное, — философия того, что любые изменения в объекте они просто так не должны делаться»,— цитирует «Коммерсант» главу Минстроя. Заявление прозвучало на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Подобные случаи способны предотвратить внимательная работа и контроль ответственных ведомств, добавил чиновник.
Обрушение части пятиэтажки в Астрахани, по предварительным данным, произошло из-за ремонтных работ в одной из квартир, при которых были повреждены несущие стены. Следователи возбуждено уголовное дело. Из дома эвакуировали больше 200 жильцов. В регионе введен режим ЧС.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что обрушение части пятиэтажки в Астрахани могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды. Астраханской области требуется 40 миллиардов рублей для ремонта канализации, жители региона жалуются на затопление подвалов и обрушение дорог, заявила член штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru