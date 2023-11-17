Глава Минстроя объяснил обрушение дома в Астрахани упущением надзорных органов

Обрушение части пятиэтажки в Астрахани, по предварительным данным, произошло из-за ремонтных работ в одной из квартир, при которых были повреждены несущие стены. Следователи возбуждено уголовное дело. Из дома эвакуировали больше 200 жильцов. В регионе введен режим ЧС.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что обрушение части пятиэтажки в Астрахани могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды. Астраханской области требуется 40 миллиардов рублей для ремонта канализации, жители региона жалуются на затопление подвалов и обрушение дорог, заявила член штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина в беседе с НСН.



