Глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев госпитализирован, получив положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-служба ведомства проинформировали, что министр будет проходить лечение в одной из больниц столицы. При этом он намерен оставаться на связи. Исполнять обязанности главы Минстроя на период лечения Якушева будет замглавы ведомства Никита Стасишин.
По данным агентства, также был госпитализирован с коронавирусом его заместитель Дмитрий Волков.
Накануне стало известно о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru