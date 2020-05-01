Глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев госпитализирован, получив положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-служба ведомства проинформировали, что министр будет проходить лечение в одной из больниц столицы. При этом он намерен оставаться на связи. Исполнять обязанности главы Минстроя на период лечения Якушева будет замглавы ведомства Никита Стасишин.

По данным агентства, также был госпитализирован с коронавирусом его заместитель Дмитрий Волков.

Накануне стало известно о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

