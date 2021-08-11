Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию
11 августа 202116:34
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что Зиничеву отправится в регион для оперативного управления группировкой министерства, которая задействована в борьбе с пожарами.
Ранее по поручению Путина для тушения пожаров в Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России, которых направили в районы с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.
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11 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru