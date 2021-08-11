Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Зиничеву отправится в регион для оперативного управления группировкой министерства, которая задействована в борьбе с пожарами.

Ранее по поручению Путина для тушения пожаров в Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России, которых направили в районы с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.



