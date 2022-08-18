Прокуратура начала проверку по факту лесных пожаров в Рязанской области
В связи с лесными пожарами в Рязанской области Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку. Поручение о проведении надзорных мероприятий отдано Генеральной прокуратурой РФ, сообщили в ведомстве.
Прокурорам предстоит дать оценку причинам возгораний, проверить достаточность мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров, обеспеченность пожарных необходимой техникой и оборудованием. Также внимание будет уделяться достоверности сведений о площади пожаров, своевременности привлечения сил и средств для тушения огня, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что природоохранной прокуратурой будут проверены уполномоченные органы лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров на предмет исполнения законодательства.
Как передаёт «Интерфакс», в пресс-службе Рослесхоза заявили, что областными органами лесного хозяйства масштабы пожара скрывались. Это не позволило своевременно усилить противопожарную группировку.
Для координации тушения лесных пожаров в Рязанскую область вылетел министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
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