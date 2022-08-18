Прокуратура начала проверку по факту лесных пожаров в Рязанской области

В надзорном ведомстве подчеркнули, что природоохранной прокуратурой будут проверены уполномоченные органы лесного хозяйства, в чьи обязанности входит, в том числе, охрана лесного фонда от пожаров на предмет исполнения законодательства.

Как передаёт «Интерфакс», в пресс-службе Рослесхоза заявили, что областными органами лесного хозяйства масштабы пожара скрывались. Это не позволило своевременно усилить противопожарную группировку.

Для координации тушения лесных пожаров в Рязанскую область вылетел министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.