Глава Курской области заявил об обстреле пограничного пункта пропуска
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Кореневском районе был обстрелян пограничный наряд.
По его словам, стрельба велась «со стороны Украины из лесополосы»
«Ответным огнём пограничники подавили огневую точку», - отметил губернатор.
Старовойт добавил, что на территории РФ жертв и разрушений нет.
Ранее в Курской области ввели высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями с украинской стороны, сообщает RT.
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