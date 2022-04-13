Глава Курской области заявил об обстреле пограничного пункта пропуска

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Кореневском районе был обстрелян пограничный наряд.

В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути

По его словам, стрельба велась «со стороны Украины из лесополосы»

«Ответным огнём пограничники подавили огневую точку», - отметил губернатор.

Старовойт добавил, что на территории РФ жертв и разрушений нет.

Ранее в Курской области ввели высокий уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями с украинской стороны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПерестрелкаСтрельбаГраница Между Россией И УкраинойКурская Область
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