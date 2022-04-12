В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути
Повреждение железнодорожных путей зафиксировали в Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.
«Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине в Белгородской области ввели желтый — высокий — уровень террористической опасности, напоминает Газета.ру. Жителям региона рекомендовали не посещать места массового пребывания людей, обращать внимание на незнакомцев и автомобили на территориях у жилых домов, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь удостоверяющие личность документы. Меры будут действовать до 17 часов 25 апреля, отмечает телеканал «360».
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