В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути

Повреждение железнодорожных путей зафиксировали в Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области перевел органы власти на круглосуточную работу

Отмечается, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

«Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине в Белгородской области ввели желтый — высокий — уровень террористической опасности, напоминает Газета.ру. Жителям региона рекомендовали не посещать места массового пребывания людей, обращать внимание на незнакомцев и автомобили на территориях у жилых домов, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь удостоверяющие личность документы. Меры будут действовать до 17 часов 25 апреля, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Железная ДорогаБелгород
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры