В Белгородской области были повреждены железнодорожные пути

Отмечается, что инцидент произошел в Шебекинском городском округе, который граничит с Харьковской областью Украины.

«Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне спецоперации РФ на Украине в Белгородской области ввели желтый — высокий — уровень террористической опасности, напоминает Газета.ру. Жителям региона рекомендовали не посещать места массового пребывания людей, обращать внимание на незнакомцев и автомобили на территориях у жилых домов, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь удостоверяющие личность документы. Меры будут действовать до 17 часов 25 апреля, отмечает телеканал «360».

