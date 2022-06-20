Российская армия ударила «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

Российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметил представитель военного ведомства, ракета берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожила станцию управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два аппарата на земле.

СМИ: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. <...> Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — добавил Конашенков.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области, отмечает телеканал «360». Также ВС РФ удалось сбить девять беспилотников противника в Харьковской, Херсонской областях и в ЛНР.

Ранее СМИ сообщили, что Россия применила на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305». Такие снаряды используются для уничтожения важных военных объектов, в том числе складов с боеприпасами и ГСМ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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