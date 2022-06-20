Российская армия ударила «Ониксом» по аэродрому в Одесской области
Российские военные нанесли удар ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как отметил представитель военного ведомства, ракета берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожила станцию управления беспилотниками «Байрактар ТБ2» и два аппарата на земле.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. <...> Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — добавил Конашенков.
Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области, отмечает телеканал «360». Также ВС РФ удалось сбить девять беспилотников противника в Харьковской, Херсонской областях и в ЛНР.
Ранее СМИ сообщили, что Россия применила на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305». Такие снаряды используются для уничтожения важных военных объектов, в том числе складов с боеприпасами и ГСМ, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- В ЛНР сообщили о серьезных потерях польских военных в Камышевахе
- «Пусть сами приползут»: Медведев призвал не возобновлять переговоры с США по СНВ-3
- Mash: У Горбачева возникли проблемы с почками
- Российская армия ударила «Ониксом» по аэродрому в Одесской области
- Клишас: Попытка блокады Калининграда приведет к жесткому ответу РФ
- Боррель: Все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России
- В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся
- Матвиенко встретится с заместителем премьера Кубы
- СМИ: Российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта
- В МИД Литвы заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для открытия портов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru