Российская армия ударила «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и техники. <...> Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 148 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — добавил Конашенков.

Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области, отмечает телеканал «360». Также ВС РФ удалось сбить девять беспилотников противника в Харьковской, Херсонской областях и в ЛНР.

Ранее СМИ сообщили, что Россия применила на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305». Такие снаряды используются для уничтожения важных военных объектов, в том числе складов с боеприпасами и ГСМ, пишет «Свободная пресса».

