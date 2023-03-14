Глава Красноярского края заявил, что медики прооперировали Розенбаума
Губернатор Красноярского края Александр Усс по телефону пообщался с народным артистом РФ Александром Розенбаумом, котого госпитализировали в Красноярскую БСМП.
В своём Telegram-канале глава региона отметил, что ситуация была непростой и медики оказали певцу нужную помощь, за что артист их благодарит.
«Операция прошла удчно... Ещё один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу», - написал он.
Усс также выразил надежду на скорое возвращение Розенбаума на сцену.
Ранее Розенбаум, госпитализированный в Красноярске, заявил, что был вынужден отменить концерт в Братске, однако дальнейший график гастролей останется в силе, сообщает НСН.
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