Глава Кировской области рассказал об атаке БПЛА по территории региона
28 августа 202413:59
Два беспилотника уничтожили над Кировской областью, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Соколов.
По его словам, еще три беспилотника рухнули на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Их оперативно потушили.
В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
Ранее беспилотник самолетного типа сбили в Россошанском районе Воронежской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru