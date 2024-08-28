Глава Кировской области рассказал об атаке БПЛА по территории региона

Два беспилотника уничтожили над Кировской областью, сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Соколов.

ПВО сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря

По его словам, еще три беспилотника рухнули на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Их оперативно потушили.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Ранее беспилотник самолетного типа сбили в Россошанском районе Воронежской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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