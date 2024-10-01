Глава Дагестана Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
1 октября 202412:54
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в качестве причины взрыва на АЗС в Махачкале рассматривается неудовлетворительное состояние газопровода, обслуживанием которого занимается предприятие ОАО «Даггаз». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Меликов добавил, что уже сейчас ясно, что одной из причин трагедии стал человеческий фактор.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара на АЗС в Дагестане погибли 11 человек, более 20 получили ранения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru