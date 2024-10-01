Глава Дагестана Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в качестве причины взрыва на АЗС в Махачкале рассматривается неудовлетворительное состояние газопровода, обслуживанием которого занимается предприятие ОАО «Даггаз». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Меликов добавил, что уже сейчас ясно, что одной из причин трагедии стал человеческий фактор.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и пожара на АЗС в Дагестане погибли 11 человек, более 20 получили ранения.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:РасследованиеПроисшествияВзрывДагестанАЗС

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