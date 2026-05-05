Генконсульство РФ в Исфахане возобновит работу с 6 мая
5 мая 202610:10
Юлия Савченко
Генеральное консульство России в иранском Исфахане возобновит свою работу в среду. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Генеральное консульство... в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года», - указали в диппредставительстве.
Генконсульство будет осуществлять личный прием граждан в соответствии с установленным графиком.
Ранее последнее в Польше генконсульство России, находившееся в Гданьске, прекратило свою работу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
