Глава Брянской области заявил об аварийной посадке вертолета
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, вблизи Севского района вертолёт совершил аварийную посадку.
По его словам, инцидент произошёл на участке трассы М-3, в результате произошёл обрыв высоковольтной линии.
«Пострадавших нет. В четырёх районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество», - написал Богомаз.
Глава региона добавил, что в Брасовском и Комаричском районах подача электроэнергии восстановлена за счёт дополнительных источников питания, а в Севском и Суземском районах электричество появится в ближайшее время.
Ранее легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку на лёд Волги в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru