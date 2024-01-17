Глава Брянской области заявил об аварийной посадке вертолета

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, вблизи Севского района вертолёт совершил аварийную посадку.

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По его словам, инцидент произошёл на участке трассы М-3, в результате произошёл обрыв высоковольтной линии.

«Пострадавших нет. В четырёх районах — Севском, Суземском, Брасовском, Комаричском — отсутствовало электричество», - написал Богомаз.

Глава региона добавил, что в Брасовском и Комаричском районах подача электроэнергии восстановлена за счёт дополнительных источников питания, а в Севском и Суземском районах электричество появится в ближайшее время.

Ранее легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку на лёд Волги в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаВертолетБрянская Область

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