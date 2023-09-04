Глава Брянской области заявил об атаке ВСУ на Клинцовскую ТЭЦ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ.
По его словам, противник использовал для этого беспилотный летательный аппарат, который был подавлен силами РЭБ.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», - написал он.
Богомаз добавил, что ещё один украинский беспилотник был подавлен силами РЭБ в Выгоничском районе и упал в поле.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru