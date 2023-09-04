Глава Брянской области заявил об атаке ВСУ на Клинцовскую ТЭЦ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ.

Женщина пострадала при обстреле села в Брянской области

По его словам, противник использовал для этого беспилотный летательный аппарат, который был подавлен силами РЭБ.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», - написал он.

Богомаз добавил, что ещё один украинский беспилотник был подавлен силами РЭБ в Выгоничском районе и упал в поле.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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