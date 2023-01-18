Глава Белгородской области заявил о срабатывании ПВО над регионом

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о срабатывании системы ПВО над Красногвардейским районом региона.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

По его словам, разрушений и пострадавших нет.

«Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские силовики обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:СпецоперацияПВОБелгород
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