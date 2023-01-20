Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Карабаново

Он отметил, что один из снарядов ВСУ попал в жилой дом, в результате чего начался пожар. Губернатор указал, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Он добавил, что на место выехали оперативные службы.

Ранее, 19 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО отразили ракетный удар Украины по Унечскому району. Он отмечал, что разрушений и пострадавших не было, передает RT.

