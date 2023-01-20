Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Карабаново

Украинские военные нанесли удар по селу Карабаново Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что один из снарядов ВСУ попал в жилой дом, в результате чего начался пожар. Губернатор указал, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Он добавил, что на место выехали оперативные службы.

Ранее, 19 января, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО отразили ракетный удар Украины по Унечскому району. Он отмечал, что разрушений и пострадавших не было, передает RT.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:БелгородОбстрел
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