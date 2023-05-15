Глава Белгородской области заявил о массированном обстреле города Шебекино

По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов.

Также он указал на незначительные повреждения у базы отдыха, где были выбиты окна и посечены заборы.

«Пострадавших нет... Подворовой обход ещё продолжается», - написал глава.

Ранее одиннадцать человек погибли, пятнадцать пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области, сообщают «Невские новости».

