Глава Белгородской области заявил о массированном обстреле города Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа.
По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов.
Также он указал на незначительные повреждения у базы отдыха, где были выбиты окна и посечены заборы.
«Пострадавших нет... Подворовой обход ещё продолжается», - написал глава.
Ранее одиннадцать человек погибли, пятнадцать пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru