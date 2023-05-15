Глава Белгородской области заявил о массированном обстреле города Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа.

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По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов.

Также он указал на незначительные повреждения у базы отдыха, где были выбиты окна и посечены заборы.

«Пострадавших нет... Подворовой обход ещё продолжается», - написал глава.

Ранее одиннадцать человек погибли, пятнадцать пострадали в результате теракта на полигоне в Белгородской области, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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