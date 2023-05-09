Глава Белгородской области заявил о срабатывании в регионе системы ПВО

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Ранее Гладков заявил, что украинские войска обстреляли белгородское село Сподарюшино, из-за ЧП загорелись два частных домовладения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в Грайворонском городском округе сработала система ПВО.

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