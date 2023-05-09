Глава Белгородской области заявил о срабатывании в регионе системы ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что в Грайворонском городском округе сработала система ПВО.

Система ПВО сработала на севере Крыма

«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские войска обстреляли белгородское село Сподарюшино, из-за ЧП загорелись два частных домовладения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:СпецоперацияПВОБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры