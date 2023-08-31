Глава Башкирии пообещал организовать похороны покончившего с собой дезертира

В сообщении говорится, что он решил взять на себя организацию похорон мужчины.

«Мне очень жаль. Искренне пытался спасти его жизнь. Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом. Но у каждого свой выбор», - отметил Хабиров.

Инцидент произошёл 2 августа. Военнослужащий 1984 года рождения, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, сбежал и стал угрожать взрывом, требуя закрыть возбуждённое против него дело об оставлении части.

После разговора с главой Башкирии Радием Хабировым мужчина сдался правоохранителям. 30 августа стало известно, что он свёл счёты с жизнью в СИЗО-1 в Уфе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

