Гладков заявил об очередной атаке ВСУ на город Шебекино

По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, который был припаркован рядом с частным жилым домом.

«Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва посечены легковой автомобиль и забор. Оперативные службы работают на месте», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ за минувшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 30 артиллерийских и минометных снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

