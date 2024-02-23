Гладков заявил об очередной атаке ВСУ на город Шебекино

Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, который был припаркован рядом с частным жилым домом.

«Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва посечены легковой автомобиль и забор. Оперативные службы работают на месте», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ за минувшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 30 артиллерийских и минометных снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУАтакаБелгородская областьШебекино

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