Гладков заявил об очередной атаке ВСУ на город Шебекино
Город Шебекино Шебекинского городского округа подвергся атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, который был припаркован рядом с частным жилым домом.
«Слава Богу, никто не пострадал! От взрыва посечены легковой автомобиль и забор. Оперативные службы работают на месте», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ за минувшие сутки выпустили по Белгородской области свыше 30 артиллерийских и минометных снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru