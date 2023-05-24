Гладков заявил о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике
24 мая 202314:05
Российская система ПВО сработала над Белгородским районом. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, на подлёте к городу был сбит беспилотный летательный аппарат.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал глава региона.
Ранее Гладков призвал имеющих оружие местных жителей, в первую очередь охотников, не вступать в бой с проникшими на территорию региона диверсантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru