Гладков заявил о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике

Российская система ПВО сработала над Белгородским районом. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после прорыва диверсантов

По его словам, на подлёте к городу был сбит беспилотный летательный аппарат.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», - написал глава региона.

Ранее Гладков призвал имеющих оружие местных жителей, в первую очередь охотников, не вступать в бой с проникшими на территорию региона диверсантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиПВОБелгород

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