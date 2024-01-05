Гладков заявил, что ВСУ снова обстреляли город Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал город Шебекино.
По его словам, зафиксированы различные повреждения на территории трёх промышленных предприятий, а также на линиях электропередачи, из-за чего было отключено электричество на нескольких центральных улицах.
«По предварительной информации, есть один пострадавший - это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», - написал глава области.
Ранее Гладков заявил, что областные власти готовы в целях безопасности эвакуировать семьи местных жителей из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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