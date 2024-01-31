Школы Белгорода вернутся к очному обучению с 19 февраля

Учащиеся школ и колледжей Белгорода и девяти муниципалитетов области с 19 февраля вернутся к очному обучению, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, очный формат вернется в школы, расположенные далее 20 километров от границы с Украиной. Для посещения занятий нужно письменное согласие родителей.

С 22 января 232 школы Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Также на онлайн перешли 15 колледжей и шесть высших учебных заведений.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли 15 ударов по четырем районам Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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