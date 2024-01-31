Школы Белгорода вернутся к очному обучению с 19 февраля
Учащиеся школ и колледжей Белгорода и девяти муниципалитетов области с 19 февраля вернутся к очному обучению, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, очный формат вернется в школы, расположенные далее 20 километров от границы с Украиной. Для посещения занятий нужно письменное согласие родителей.
С 22 января 232 школы Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Также на онлайн перешли 15 колледжей и шесть высших учебных заведений.
Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли 15 ударов по четырем районам Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школы Белгорода вернутся к очному обучению с 19 февраля
- Сенат США заявил Цукербергу, что его руки в крови
- Протестующие фермеры попытались захватить продуктовый рынок под Парижем
- Bloomberg: акции китайских компаний упали до минимума за пять лет
- Суд ООН отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по Донбассу
- Россельхознадзор ограничил ввоз кормов для животных с предприятия Farmina
- Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой
- Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина
- Все музыканты «Би-2» депортированы из Таиланда в Израиль
- Силы ПВО сбили 20 украинских ракет в небе над Крымом и Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru