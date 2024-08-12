Гладков заявил, что город Шебекино покинули до 70% жителей

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что украинская сторона атакует Шебекино от трёх до пяти раз ежедневно, с начала года были ранены почти 300 жителей города, погибли 36 человек.

«Социальная напряженность в Шебекино растет, потому что мы не можем дать гарантии безопасности», — указал Гладков.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что после нападения ВСУ из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

