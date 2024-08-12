Гладков заявил, что город Шебекино покинули до 70% жителей
Город Шебекино в Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ покинули порядка 50-70% жителей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что украинская сторона атакует Шебекино от трёх до пяти раз ежедневно, с начала года были ранены почти 300 жителей города, погибли 36 человек.
«Социальная напряженность в Шебекино растет, потому что мы не можем дать гарантии безопасности», — указал Гладков.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что после нападения ВСУ из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru