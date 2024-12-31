Гладков: За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 40 раз
За минувшие сутки ВСУ обстреляли и атаковали бепилотниками семь районов в Белгородской области более 40 раз. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что украинская сторона выпустила по 16 населенным пунктам области 25 снарядов и 17 дронов. По словам губернатора, в регионе никто не пострадал, повреждения получили лишь два автомобиля.
Гладков сообщил, что над Валуйским муниципальным округом удалось сбить шесть беспилотников ВСУ, в Волоконовском районе в селе Тишанка и в хуторе Гаевка — два, в Краснояружском районе в селе Колотиловка — один. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам украинские военные выпустили еще восемь боеприпасов и три дрона, а в Грайворонском округе по трем населенным пунктам — десять боеприпасов и один БПЛА.
«Над Прохоровским районом система ПВО сбила БПЛА... В Шебекинском муниципальном округе в селах Муром, Середа, в хуторах Марьино, Мухин и Панков — семь боеприпасов в ходе трех обстрелов, и совершены атаки с помощью трех беспилотников», - написал Гладков.
31 декабря 2023-го в преддверии Нового года ВСУ устроили массированную атаку на Белгород. Они обстреляли праздничную ярмарку и еще несколько гражданских объектов. В результате этого погибли 25 человек, еще 109 получили ранения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза.
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