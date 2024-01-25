Гладков выразил соболезнования семьям погибших летчиков сбитого ВСУ Ил-76

По его словам, экипаж самолета, когда осознал неизбежность падения, увел авиалайнер от населенного пункта, чтобы уберечь местных жителей.

«Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Накануне в Белгородской области разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, напоминает RT.

