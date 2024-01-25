Гладков выразил соболезнования семьям погибших летчиков сбитого ВСУ Ил-76

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям российских военных, которые находились на борту сбитого ВСУ Ил-76.

Найдены черные ящики упавшего под Белгородом Ил-76

По его словам, экипаж самолета, когда осознал неизбежность падения, увел авиалайнер от населенного пункта, чтобы уберечь местных жителей.

«Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Накануне в Белгородской области разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, напоминает RT.

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ФОТО: фото из соцсетей
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