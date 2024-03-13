Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 320 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки использовали для атак на Белгородскую область 27 дронов. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода

По его словам, также в 16 из 21 района области всего было зафиксировано порядка 320 прилётов снарядов ВСУ. Атакам не подверглись Вейделевский, Волоконовский, Корочанский, Прохоровский и Ровеньский районы области.

Гладков указал, что в результате украинских обстрелов пострадали 11 человек, были повреждены более 120 домов, а также 62 автомобиля, экскаватор и автобус.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с ночи 13 марта дежурные средства ПВО сбили над шестью регионами России 68 украинских дронов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры