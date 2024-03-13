Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 320 раз
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки использовали для атак на Белгородскую область 27 дронов. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, также в 16 из 21 района области всего было зафиксировано порядка 320 прилётов снарядов ВСУ. Атакам не подверглись Вейделевский, Волоконовский, Корочанский, Прохоровский и Ровеньский районы области.
Гладков указал, что в результате украинских обстрелов пострадали 11 человек, были повреждены более 120 домов, а также 62 автомобиля, экскаватор и автобус.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что с ночи 13 марта дежурные средства ПВО сбили над шестью регионами России 68 украинских дронов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru