Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 320 раз

По его словам, также в 16 из 21 района области всего было зафиксировано порядка 320 прилётов снарядов ВСУ. Атакам не подверглись Вейделевский, Волоконовский, Корочанский, Прохоровский и Ровеньский районы области.

Гладков указал, что в результате украинских обстрелов пострадали 11 человек, были повреждены более 120 домов, а также 62 автомобиля, экскаватор и автобус.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с ночи 13 марта дежурные средства ПВО сбили над шестью регионами России 68 украинских дронов, сообщает RT.

